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Украинские и российские официальные лица ранее заявляли, что украинские подразделения начали отступать в Бахмуте и его окрестностях после многомесячного сдерживания российских войск, в результате которого большая часть города была разрушена.
Kontrpuolimas Bachmute
Kontrpuolimas Bachmute
© Reuters / Scanpix

В пятницу Россия признала, что ее силы отступили к северу от Бахмута в преддверии давно обещанного контрнаступления Украины.

«По двум направлениям в пригородах Бахмута наши войска постепенно продвигаются... однако в самом городе ситуация сложнее, - написала Маляр в Telegram. - Благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов противнику не удается взять город под свой контроль».

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Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Большую часть боев в Бахмуте с российской стороны ведет группа наемников «Вагнер». В своем сообщении в Telegram основатель группы Евгений Пригожин сообщил, что в субботу его бойцы продвинулись на 550 метров в некоторых направлениях, добавив, что украинские силы контролируют менее 1,78 кв. км в центре города.

Пригожин втянут в пиар-войну с Министерством обороны РФ из-за того, что оно, по его словам, отказывается предоставить достаточное количество боеприпасов.

В субботу сотрудник «Вагнера» попытался передать личное письмо Пригожина министру обороны Сергею Шойгу, но не смог, сообщила пресс-служба «Вагнера» в отдельном сообщении в Telegram. Письмо касалось, по словам Пригожина, неудовлетворительной работы регулярных войск на флангах ЧВК «Вагнер».

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Риме, не ответил прямо на вопрос о том, когда начнется контрнаступление. «Я не могу ответить на этот вопрос, но вы увидите результаты, и Россия их почувствует», - сказал он итальянскому телевидению.

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Голос Америки

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