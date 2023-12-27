Угроза Кельнскому собору: задержан гражданин Таджикистана

В связи с повышенной угрозой исламистских терактов меры безопасности усилили и в Австрии. 24 декабря в Вене были задержаны четыре человека. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - сейчас находятся в камерах предварительного заключения. В отношении них было начато расследование по подозрению в принадлежности к террористическому объединению в совокупности с террористическими преступлениями. Как сообщило 26 декабря агентство dpa со ссылкой на прокуратуру Австрии, полиция изучает мобильные телефоны и другие носители данных, конфискованные при обысках.