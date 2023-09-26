Ученые нашли окаменелость неизвестного гигантского паука возрастом 16 млн лет

Паука обнаружили в штате Новый Южный Уэльс. Ученые пришли к выводу, что членистоногое принадлежало к семейству Barychelidae. В исследовании сказано, что это первая окаменелость данного семейства, которая была обнаружена. По размерам этот паук превосходит аналогичные виды, которые существуют сейчас, в пять раз.

Причиной вымирания вида, получившего название Megamonodontium mccluskyi, ученые назвали изменения климата в Австралии, который стал более засушливым.

Окаменелость членистоногого настолько хорошо сохранилась, что ученым удалось изучить даже мельчайшие части его тела. Палеонтолог Мэтью МакКарри из Университета Нового Южного Уэльса заявил, что находка раскрывает новую информацию о вымирании пауков и заполняет пробел в понимании прошлого.