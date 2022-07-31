Байден не испытывает никаких симптомов и чувствует себя "достаточно хорошо". Как говорится в письме О'Коннора, его тесты со вторника по пятницу показывали отрицательный результат, а в субботу вечером снова положительный.
Доктор уточняет, что президент на некоторое время вернется в самоизоляцию, чтобы не заразить никого из персонала Белого дома или близких. В частности, скорее всего отменятся его предстоящие поездки в штаты Делавэр и Мичиган.
Сам Байден тоже написал о своем положительном тесте в "Твиттере", добавив, что рецидив вируса бывает "у незначительного меньшинства людей".
"Я работаю и скоро снова отправлюсь в путь", - добавил он.
Байдена регулярно тестируют на коронавирус, и нынешнее заражение было обнаружено, судя по всему, в конце июля.
Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, 79-летний президент, будучи полностью вакцинированным, испытывает "очень легкие" симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.
Сообщается, что президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса Covid-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.
В письме личного врача президента, опубликованном в субботу, говорится, что рецидивы вируса, как правило вместе с легкими симптомами, наблюдаются у части тех, кто лечится этим препаратом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Гарантийные поставки электричества дорожают – цена в августе будет очень высокой
В августе гарантийные поставки электричества по...
Счет за обед в Паланге поразил: цены на картофельные блины на улице Йонаса Басанавичюса
Отдыхающие на литовском взморье знают, что поесть сытно...
В Клайпеде проходит "Праздник моря": что подорожало больше всего
В Клайпеде проходит 63-й Праздник моря . В Старом городе...
Благотворительные организации с беспокойством ждут зимы: нуждающиеся уже сейчас просят продукты
В Литве растет инфляция, а с ней и количество...
"Своих жен на маникюр российские офицеры сопровождают с автоматами". Про жизнь в оккупированном Херсоне
"Они пришли освобождать нас от нацистов. В Херсон , где...