Тысячи поляков в Варшаве выступили против правительства Туска

По данным городских властей Варшавы, в акции протеста участвовали 35 тысяч недовольных поляков. По данным организаторов протестов, на улицы вышли от 100 до 300 тысяч демонстрантов, сообщает "Немецкая волна".
Председатель оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, обращаясь к участникам акции, заявил, что кабинет Туска действует по указке Германии и не может считаться польским правительством.
Акция под лозунгом "Протест свободных поляков" готовилась национал-консерваторами, проигравшими на всеобщих выборах в октябре. Сторонники Качиньского возмущены действиями нового правительства по реорганизации телеканала TVP, польского радио и информационного агентства PAP. Правительство Туска обвиняет эти СМИ в партийной пропаганде в период правления партии "Право и справедливость".
Однако, уже в ходе манифестации в четверг основным объектом критики стали задержания двоих осуждённых политиков из партии ПиС. Речь о бывшем главе МВД Мариуше Каминьском и его заместителе Мачее Воисике. Они были задержаны в среду в президентском дворце и отправлены в тюрьму. Сторонники Качиньского объявили их политическими заключёнными.
В декабре 2023 года Каминьский и Воисик были приговорены варшавским судом к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением.