Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска Threads

В письме юрист утверждает, что Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которые все еще имели доступ к "коммерческим секретам и другой строго конфиденциальной информации" компании Маска. Этих сотрудников якобы целенаправленно использовали для создания приложения-подражателя, чтобы конкурировать с Twitter.

Meta запустила Threads 6 июля



Соцсеть Threads была запущена компанией Meta примерно в 100 странах в ночь на 6 июля. Как и Twitter она позволяет публиковать короткие текстовые сообщения. По словам Цукерберга, за несколько часов приложение было загружено 30 миллионов раз. На сегодняшний день Threads считается ближайшим конкурентом Twitter, в том числе потому, что может использовать базу из огромного числа учетных записей пользователей Instagram. В Евросоюзе соцсеть пока не работает.