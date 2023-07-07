07 июля 2023 г. 10:05

Twitter грозит судом компании Meta из-за запуска Threads

 
Deutsche Welle
„Twitter“, „Threads“
„Twitter“, „Threads“
ФОТО: Scanpix

В компании, принадлежащей Илону Маску, утверждают, что Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которых использовала для создания новой соцсети.

Сервис микроблогов Twitter, принадлежащий мультимиллиардеру Илону Маску, грозит судебным разбирательством корпорации Meta, материнской компании соцсетей Facebook и Instagram, из-за запуска конкурента Twitter - платформы Threads. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил интернет-портал Semafor, сославшись на письмо юриста Алекса Спиро, представляющего интересы Twitter, в адрес сооснователя Meta Марка Цукерберга.

В письме юрист утверждает, что Meta наняла ряд бывших сотрудников Twitter, которые все еще имели доступ к "коммерческим секретам и другой строго конфиденциальной информации" компании Маска. Этих сотрудников якобы целенаправленно использовали для создания приложения-подражателя, чтобы конкурировать с Twitter.

Meta запустила Threads 6 июля


Соцсеть Threads была запущена компанией Meta примерно в 100 странах в ночь на 6 июля. Как и Twitter она позволяет публиковать короткие текстовые сообщения. По словам Цукерберга, за несколько часов приложение было загружено 30 миллионов раз. На сегодняшний день Threads считается ближайшим конкурентом Twitter, в том числе потому, что может использовать базу из огромного числа учетных записей пользователей Instagram. В Евросоюзе соцсеть пока не работает.

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Deutsche Welle
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