aA
Анкара назвала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положение конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk, сообщает Cumhuriyet.
Турция закроет проливы для военных кораблей России и Украины
© AFP / Scanpix

Чавушоглу заявил, что Турция будет неукоснительно соблюдать статью 19 конвенции.

”19 статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну, — приводит слова Чавушоглу РБК.

Статьи по теме:
ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории
Германия, Дания и еще ряд стран закрыли свое воздушное пространство для России

По его словам, Турция будет соблюдать положение конвенции Монтрё по отношению сторон конфликта.

Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.

Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: dėl ko dreba rankos ir ką daryti esant blogiems kepenų rodikliams?

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Politikoje išaugo melo ir pagiežos paklausa: kaip XX amžiaus tragedija tapo ne Gulagas ar genocidas, o SSRS griūtis

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po tylaus jaunuolio kauke – šaltakraujis monstras: žudiko pasakojimai pašiurpino net visko mačiusius ekspertus

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

Статьи по теме:

Премьер Литвы: резких возражений против отключения России от SWIFT не осталось

Премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что резких...

Ландсбергис упомянул о еще более жестких санкциях в отношении России

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье...

Жалимас: Гаагский суд мог бы приговорить Путина к пожизненному заключению

Декан юридического факультета университета им....

Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов России против суверенитета Украины (9)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в...

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Kijevas Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena

Война в Украине: российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе

Украинская армия сражается со вторгающимися...

Шимашюс "очищает" Вильнюс: отменяет выданные разрешения на протесты, запрещает деятельность Yandex

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в социальной сети Facebook...

В Вильнюсе к посольству России пришли женщины: "Русский военный корабль, иди..."

В Украине уже четвертый день идут бои. В воскресенье в...

Ландсбергис: такова доктрина Путина, Евразия его мечты

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что Европа...

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальные...