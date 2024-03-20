Трамп: Я не выведу США из НАТО, пока европейцы будут платить

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы не выведет страну из НАТО, пока европейские члены альянса будут "честно" платить свои взносы. Эти слова Трампа прозвучали во вторник, 19 марта, в эфире программы британского правого телеканала GB News, в ответ на вопрос ведущего - бывшего лидера Партии "Брекзита" Найджела Фараджа.

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю (расходов на оборону в НАТО. - Ред.) и не должны платить за других", - подчеркнул Трамп. Он выразил мнение, что Североатлантический альянс "более важен" для стран Европы, чем для США. "Между нами и некоторыми проблемами (в Европе. - Ред.) лежит океан. Большой, красивый океан", - отметил американский политик.

На митинге в Южной Каролине 10 февраля Дональд Трамп пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?" - рассказал Трамп. В ответ он, по собственным словам, подчеркнул, что не обеспечит этой стране защиту, даже наоборот, будет поощрять Россию "делать все, что та захочет". "Вы должны платить по счетам", - сказал Трамп, умозрительно обращаясь к партнерам США по альянсу.