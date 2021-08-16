После захвата талибами столицы Афганистана Кабула, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена к отставке. "Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", - сказал он в воскресенье, 15 августа, в Вашингтоне. Трамп также раскритиковал политику действующего президента США в сфере иммиграции, экономики и энергетики.

Трамп уже неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее". В другом своем заявлении 15 августа экс-президент США написал: "То, что Джо Байден натворил в Афганистане, - невероятно" и "войдет в историю как одно из крупнейших поражений американцев".

При администрации Дональда Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020-го стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года. Параллельно Гиндукуш стали покидать войска других стран НАТО, в том числе Германии.

Республиканцы критикуют "провальный" вывод войск

Талибы после десятидневного победного марша по Афганистану 15 августа достигли пределов Кабула. Правительство Афганистана выразило готовность передать им власть, а президент страны Ашраф Гани бежал за границу. В сообщении, выложенном на своей странице в Facebook, он признал поражение. Боевики радикального исламского движения "Талибан" позднее праздновали победу в президентском дворце в Кабуле.

Лидеры Республиканской партии США раскритиковали президента Байдена за "провальный" вывод войск из Афганистана. "Провальный вывод войск и сумбурная эвакуация американцев и их помощников стали позорной неудачей американского руководства", - заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнел 15 августа. По его мнению, у США была возможность "предотвратить эту катастрофу".

Республиканка Лиз Чейни сказала, что нынешняя ситуация в Афганистане, - иллюстрация того, что происходит, когда Америка устраняется от решения мировых проблем". Она полагает, что союзники США теперь будут задаваться вопросом, могут ли они вообще полагаться на американцев. Со своей стороны, сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что возвращение террористической сети "Аль-Каида" в Афганистан - теперь лишь вопрос времени.

Команда Байдена оказалась застигнутой врасплох

Ведущие политики в администрации Джо Байдена 15 августа признали, что были застигнуты врасплох стремительными темпами развала афганских силовых структур. Это стало очевидным после того, как спорадическая стрельба в аэропорту Кабула вынудила американцев бежать в укрытие в ожидании эвакуации после завершения вывоза персонала посольства США.

"Мы видели, что эти силы не в состоянии защищать страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали", - констатировал госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя действия афганских военных.

Только 8 июля президент США Байден заявлял, что вероятность установления талибами контроля над всей территорией Афганистана "крайне невелика".