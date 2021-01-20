К своим достижениям на посту президента Трамп отнес быстрое создание вакцины от коронавируса, экономическую поддержку населения и бизнеса в условиях пандемии, снижение налогов и безработицы и многое другое. Говоря о своих внешнеполитических успехах, Трамп упомянул торговые сделки с Мексикой и рядом других стран Латинской Америки, выход из "односторонних глобальных соглашений, которые не служили нашим интересам", повышение взносов для стран-членов НАТО, учреждение Космических сил США и другие реформы вооруженных сил.

Трамп также добавил, что восстановил лидерство США на мировой арене. "Я вступал в тяжелые бои, <...> и делал самые сложные выборы, потому что это то, для чего вы избрали меня. Наша повестка была не о том, чтобы быть правыми или левыми, республиканцами или демократами, а о благе страны, всей страны. Мы восстановили силу Америки дома и американское лидерство за рубежом", - заявил он.

Подводя итоги четырем годам пребывания у власти, Трамп заявил, что он - первый президент США за последние десятилетия, "который не развязал новых войн". "Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны", - сказал американский лидер. По мнению Трампа, он "сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше".

Американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он зародил, "еще только начинается". "На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей", - заявил Трамп. Он предостерег США от "потери уверенности в своем величии".

Кроме того, Трамп поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, а также вице-президента Майкла Пенса, его жену Карен и всю его семью. Президент также адресовал слова благодарности сотрудникам Белого дома и администрации.

Супруга Дональда Трампа Меланья тоже выпустила прощальное обращение к жителям Америки. В своей речи она призвала американцев отказаться от насилия. Также она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

Инаугурация нового президента пройдет 20 января: глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена. "Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.

При этом некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать. Также известно, что десятки человек, замешанных в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет. Ранее президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся до 24 января.