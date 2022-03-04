По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну были отправлены две группировки — наемники ЧВК Вагнера и чеченский спецназ, передает "Медуза".
Как утверждает газета, все покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны в Украине.
”Вагнеровцы” понесли потери во время попыток убить Зеленского, сообщил источник издания, близкий к группировке. Он назвал ”невероятным” уровень осведомленности службы безопасности президента об операции.
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