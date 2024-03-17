The Telegraph: У Украины заканчиваются ракеты ПВО

Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) из-за острой нехватки боеприпасов могут уже к концу марта исчерпать запас ракет для противовоздушной обороны своих городов. "Это означает, что, вместо того чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет сбивать только одну из пяти ракет", - сообщила в субботу, 16 марта, британская газета The Telegraph .

Она обратила внимание на тот факт, что российская армия превосходит украинскую по количеству вооружений и готовится на фоне сообщений об истощении запасов ракет ПВО в Украине усилить удары с воздуха по украинской территории. Вместе с тем The Telegraph ссылается и на российские Telegram-каналы, связанные с министерством обороны России, которые утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". Российские ресурсы особо отмечают эффективность украинских беспилотников.