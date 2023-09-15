The Jerusalem Post упомянула Евгения Пригожина в списке самых влиятельных евреев мира

Российский бизнесмен получил 52-е, последнее, место вне основного списка с пометкой "Постскриптум". В биографической справке газета пишет, что Пригожин «создал ресторанную империю и фабрику троллей, предназначенную для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году». Однако, отмечается в тексте, всемирную известность ему принесла деятельность, связанная с ЧВК Вагнера.

Газета утверждает, что 62-летний Пригожин, погибший в авиакатастрофе 23 августа, был евреем по отцу и имел право на репатриацию (алию) в Израиль.

Лидером рейтинга The Jerusalem Post в 2023 году назвала главу американской компании OpenAI Сэма Альтмана. Второе и третье место заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Энтони Блинкен.