The Insider: Западные фирмы помогают РФ выпускать "Кинжалы"

Подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал" - самую опасную из управляемых российских ракет, применяемых в войне с Украиной, - до сих пор избегают европейских санкций, что позволяет им как ни в чем не бывало импортировать товары, необходимые для работы, напрямую из разных стран Евросоюза, в том числе из Германии. Об этом говорится в расследовании издания The Insider, опубликованном в среду, 25 октября.

По данным журналистов, "Кинжалы" производит корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" ("КБМ") из подмосковной Коломны, входящая в государственную корпорацию "Ростех". Это же предприятие производит "Искандеры". Помимо компаний из ФРГ, компоненты и оборудование поставляют фирмы Польши, Литвы, Латвии, Бельгии, Великобритании и США, но поставок из Германии особенно много, отмечается в расследовании.

Подрядчики "КБМ"