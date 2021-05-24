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Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. Об этом сообщил изданию The Insider один из лидеров демократического движения Беларуси Павел Латушко.
The Insider: Белорусские власти угрожали сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске
© Stopkadras

"По сведениям НАУ, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета — обязан", — сообщил Латушко.

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Он добавил, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.

Напомним, самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

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