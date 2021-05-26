По данным британского издания The Guardian, находящееся в Лондоне пиар-агентство Fazze предлагало плату блогерам и инфлюенсерам в Германии и Франции за то, чтобы они рассказывали своим подписчикам о гибели сотен пациентов после прививки вакциной BioNTech/Pfizer.

Как сообщило издание во вторник, 25 мая, представители агентства связывались с несколькими французскими видеоблогерами, специализирующимися на науке и здравоохранении, и на плохом английском языке попросили их объяснить своим подписчикам, что "уровень смертности среди привитых вакциной Pfizer почти в три раза выше, чем среди привитых вакциной AstraZeneca".

Блогеров просили дать в своих публикациях ссылки на сайт издания Le Monde, а также порталы Reddit и Ethical Hacker с просочившейся туда информацией, якобы подтверждающей данные о смертях после вакцинации.

Как указывает The Guardian, статья в Le Monde посвящена данным, якобы похищенным российскими хакерами из Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и опубликованным позже в даркнете. Однако в этой статье нет информации об уровне смертности, подчеркивают британские журналисты. Страницы двух других упомянутых сайтов в настоящий момент удалены, констатируют в The Guardian.

Возможная связь агентства Fazze с Россией

Популярный французский видеоблогер Лео Грассе опубликовал в Twitter скриншоты электронных писем от Fazze. Он указал, что у кампании, в рамках которой ему поступил этот заказ, был "колоссальный бюджет", однако агентство-посредник отказалось называть имя своего клиента.

Популярный немецкий блогер Мирко Дрочман (Mirko Drotschman) также обнародовал копию мейла с аналогичным предложением.

Ссылаясь на данные в соцсети LinkedIn, журналисты The Guardian пишут, что руководство агентства Fazze — из Москвы и что раньше они работали на некое агентство, основанное предпринимателем из России.

В свою очередь французские СМИ обратили внимание на схожесть цели кампании Fazze и данных на странице вакцины "Спутник V" в соцсети Twitter, а именно заявление о том, что векторные вакцины, такие, как "Спутник V" и AstraZeneca, "безопаснее и эффективнее", чем мРНК-вакцины.

Агентство Fazze называет в качестве своего адреса 5 Percy Street в Лондоне, однако оно там не зарегистрировано, выяснили журналисты. 25 мая агентство закрыло свой сайт и сделало свой аккаунт в соцсети Instagram приватным.

Между тем подробные статистические данные о возможных побочных явлениях, включая летальные исходы, связанных с прививками вакцинами разных производителей, имеются в открытом доступе. В частности, 7 мая Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств — Институт имени Пауля Эрлиха (PEI) — опубликовал такой отчет за период с 27 декабря 2020 года, когда началась кампания по вакцинации населения страны, по 30 апреля 2021 года.

28 апреля Европейская внешнеполитическая служба (EAD) опубликовала доклад, согласно которому Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса.