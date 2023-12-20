Суд в Польше вынес приговор 14 обвиняемым в шпионаже на Россию

Как утверждало Агентство внутренней безопасности Польши , группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства перед ноябрьскими выборами в Сейм .

Согласно приговору, обвиняемые получали задания от кураторов из ФСБ через телеграм. Они, как утверждается, должны были пустить под откос поезд с военным грузом Украине и вели наблюдение за аэропортом в Жешуве, куда поступает военная помощь Киеву, аэропортом и двумя портами в Гданьске и Гдыне, погранпереходом на границе с Украиной, военной частью в Перемышле и военным заводом в Гливице. В вину агентам поставили также рисование граффити с лозунгами против НАТО.