Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 27 октября, обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро. Это вызвано отказом официальной Варшавы выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Суд объяснил штраф необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз".
Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении.
В начале месяца Конституционный суд (КС) Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд.
Премьер-министр Польши обвинил Евросоюз в шантаже
Решение вызвало жесткую критику Брюсселя. Еврокомиссия начала готовить судебный иск к Варшаве. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в шантаже. Глава правительства еще в марте призвал Конституционный суд вынести решение о преобладании польской конституции над европейским законодательством.
Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.
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