"Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы", – говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.
Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил "в 1200-й раз", что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. "Нам там делать нечего", – сказал Лукашенко. При этом он добавил, что если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – "мало не покажется".
Также представители стран G7 в своём заявлении осудили "безответственную ядерную риторику России" и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.
Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, "чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать её энергетическую и водную инфраструктуру". Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.
"Мы будем твёрдо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", – сказано в заявлении.
В "Группу семи" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.
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