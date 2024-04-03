Столтенберг готовится расширить поддержку Украины НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предлагает создать специальную миссию НАТО по Украине ( NATO Mission Ukraine ) и согласовать военную помощь альянса Киеву на пятилетний период на сумму 100 млрд евро. Об этом в ночь на среду, 3 апреля, пишут информационные агентства dpa и AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Указывается, что подобные планы будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран - членов НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Брюсселе по случаю 75-летней годовщины создания альянса. Окончательно решение по вопросу расширения поддержки подвергшейся российскому нападению страны, однако, ожидается не ранее юбилейного саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Как указывает dpa, в случае создания миссии НАТО по Украине ее главной задачей станет координирование поставок вооружений и обучения украинских военных. В настоящий момент соответствующую работу проводят США, организуя для этого регулярные встречи на немецкой авиабазе Рамштайн или в Брюсселе. Идея же Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вывести поддержку Украины со стороны НАТО на более общий уровень, сделав ее независимой от политической обстановки в отдельных странах-членах, особенно учитывая возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, поясняет dpa. Об этом пишет также издание Politico.