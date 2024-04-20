Станет ли человек бессмертным и что не по зубам квантовым компьютерам

Би-би-си: В своих книгах вы неоднократно говорили о том, что у человека есть «три мозга». Что именно вы имеете в виду?

Митио Каку: Если посмотреть на мозг человека, то очевидно, что он состоит как минимум из трех частей. Задняя часть — это мозг рептилий, который отвечает за распознавание еды, или добычи, и анализирует в трех измерениях среду, в которой мы находимся. По мере эволюции человека его мозг становился все более сложным. У него появилась так называемая лимбическая система, то есть центр, который отвечает за мотивацию, эмоции и поведение в социальной иерархии, то есть осознает, какое место в ней занимает, допустим, ваш сосед — выше или ниже. Это — социальный, или «обезьяний» мозг.