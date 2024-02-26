"Станет 32 союзником": Венгрия ратифицировала заявку Швеции в НАТО

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал генсек.