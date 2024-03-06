США: Зеленский никогда не просил прислать иностранные войска

Владимир Зеленский никогда не просил отправить в Украину иностранные войска, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге для прессы во вторник, 5 марта. Однако украинский лидер просит дать ВСУ "средства и возможности", чтобы противостоять российской агрессии - и с этим Соединенные Штаты должны Украине помочь, подчеркнул Кирби.

Эти слова представителя администрации США прозвучали в ответ на вопрос журналиста о том, как в Белом доме относятся к словам президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот на прошлой неделе заявил, что не исключает в перспективе отправки западных сухопутных войск в Украину. А 5 марта Макрон призвал страны ЕС "не быть трусами" и поддерживать Киев, "не вводя для себя никаких ограничений".