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Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о "геноциде" и "массовых захоронениях" в Донбассе, заявил в среду, 16 февраля, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Donbasas
Donbasas
© Sipa / Scanpix

Накануне российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем использовал именно это слово, описывая происходящее в Донбассе. Информация о "массовых захоронениях", "геноциде" и якобы возможном применении украинским правительством химического оружия против жителей Донбасса также циркулирует в соцсетях и СМИ.

Каждый из вбросов может стать поводом для агрессии

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"За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения", — заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований. "Это ложный нарратив, который Россия разрабатывает, чтобы использовать в качестве предлога для военных действий против Украины", — добавил он.

Представитель Госдепартамента напомнил, что перед аннексией украинского Крыма в 2014 году Москва тоже утверждала, что там преследуют местных русскоязычных жителей.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отвергла подобные заявления, назвав их "отвлекающим маневром". "В данный момент мы полагаем, что атака может произойти в любое время и что ей будет предшествовать сфабрикованный предлог", — подчеркнула она. По словам Псаки, таким предлогом могут послужить "фейковые видео, ложные обвинения о применении химического оружия или отчеты о нападениях, которых в действительности не было, на российских солдат".

Запад опасается вторжения РФ в Украину


В последние месяцы на Западе фиксируют создание мощной российской военной группировки на разных участках украинской границы и заявляют об угрозе вторжения. Кремль планы военной агрессии отрицает.

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако ни США, ни НАТО пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.

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