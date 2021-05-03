Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 2 мая, в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем заявил, что Вашингтон солидарен с Прагой "в ее смелом ответе на смертоносные и дестабилизирующие действия России на чешской территории".

При этом глава американской дипломатии и председатель чешского правительства договорились продолжать совместно реагировать на угрозы из России, указывает пресс-служба Госдепартамента. "Решение правительства Чехии отстранить российскую госкорпорацию "Росатом" от участия в тендере на строительство нового энергоблока чешской АЭС "Дукованы" и радикально сократить присутствие российской разведки в Праге повышает безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - говорится далее в заявлении Энтони Блинкена.

Шпионский скандал между Россией и Чехией

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки ГРУ к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов.

В свою очередь, Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.