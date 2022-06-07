По данным США, самолеты оцениваются более чем в 400 млн долларов.
Хотя Абрамовича нет в списке богатых россиян, на которых США наложили санкции из-за войны на Украине, министерство торговли заявило, что он нарушил санкции, реэкспортировав самолет в Россию без необходимой лицензии.
Арест самолетов Абрамовича стал возможным, поскольку санкции запрещают экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны самолетов американского производства без лицензии, заявили правительственные чиновники. По словам официальных лиц, оба самолета в марте летали в Россию, не имея необходимых документов
Согласно письменным показаниям Федерального бюро расследований, Boeing остается в Дубае с марта, тогда как Gulfstream с этих же пор находится в Москве.
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