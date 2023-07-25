США ввели санкции против министра в Мали из-за ЧВК "Вагнер"

Диарра, в прошлом занимавший должность начальника отдела авиационной логистики в ВВС Мали, "вносил значительный вклад" в вопросы логистики, связанные с присутствием российских сил в Мали, считает Вашингтон. Багайоко же, по данным американского Минфина, "стремится облегчить "Группе Вагнера" доступ к добыче золота в Мали", а также способствует развертыванию деятельности наемников в соседней с Мали республике Буркина-Фасо.

В санкционные списки попали министр обороны Мали полковник Садио Камара, начальник штаба ВВС страны полковник Алу Бои Диарра и его заместитель подполковник Адама Багайоко. По данным США, Камара являлся одним из лоббистов развертывания ЧВК "Вагнер" в Мали и в 2021 году совершил несколько поездок в РФ, чтобы закрепить соответствующее соглашение.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех представителей правящей в Мали военной хунты за поддержку "дестабилизирующей" деятельности ЧВК " Вагнер " и "эксплуатации суверенных ресурсов своей страны в интересах операций "Группы Вагнера" в Украине". Заявление об этом Минфин США опубликовал на своем официальном сайте в понедельник, 24 июля.

Среди прочего США обвиняют руководителя наемников ЧВК "Вагнер" в Мали Ивана Маслова в попытках закупить через Мали мины, беспилотники и радары для войны в Украине. Против него введены персональные санкции.

Российских наемников обвиняют в пытках и убийствах мирных жителей в нескольких африканских государствах. Соединенные Штаты и Евросоюз ранее внесли группировку в санкционные списки как за нарушение прав человека в Африке, так и за участие наемников в войне России против Украины . А США в начале года отдельно объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

"Эти чиновники сделали граждан своей страны уязвимыми для дестабилизирующей деятельности "Группы Вагнера" и нарушений прав человека, одновременно с этим проложив путь к эксплуатации суверенных ресурсов своей страны в интересах операций "Группы Вагнера" в Украине", - заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В конце июня США также ввели санкции против четырех компаний, предположительно связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. "Организации в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России занимались незаконными сделками с золотом для финансирования "Группы Вагнера" ради поддержания и расширения ее вооруженных сил, в том числе в Украине и в Африке", - указывал Минфин.

Наемники будут "обеспечивать безопасность" на референдуме в ЦАР

ЧВК "Вагнера" ведет свою деятельность в Африке не только в Мали, но и как минимум в Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Буркина-Фасо, Мадагаскаре. Одной из ближайших задач в ЦАР для них эксперты называют "обеспечение безопасности" на референдуме об изменении конституции, запланированном в ЦАР на 30 июля.