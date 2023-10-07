США резко осудили атаки ХАМАС на Израиль

Позднее с аналогичным заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, особо выделив недопустимость оправдания терроризма и выразив соболезнования в связи с гибелью израильтян. Вашингтон солидарен с правительством и народом Израиля, подчеркнул Блинкен.

"Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования израильтянам, погибшим в результате этих нападений", - подчеркивается далее в документе.

Вашингтон резко осудил нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль . "Соединенные Штаты безоговорочно осуждают неспровоцированные атаки террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризм никогда не может быть оправдан", - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, обнародованном на сайте Белого дома в субботу, 7 октября.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, Пентагон будет работать над тем, чтобы "гарантировать, что у Израиля будет все, что ему необходимо, чтобы защитить себя".

Реакция ООН на нападение ХАМАС на Израиль

Специальный посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд осудил "чудовищные нападения" на Израиль и призвал к сдержанности. В своем заявлении он призвал "всех отступить от края пропасти" и обеспечить защиту гражданского населения.

Между тем Мальта направила обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой провести встречу за закрытыми дверями для обсуждения ситуации вокруг Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным собеседников Reuters, эта встреча может состояться уже 8 октября.

Реакции в Европе на вторжение ХАМАС в Израиль

Ряд европейских политических лидеров также выступили с заявлениями, осуждающими нападение на Израиль со стороны исламистов ХАМАС.