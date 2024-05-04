США предложили выделить Украине еще 50 млрд долларов

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами-партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставят подвергающейся российской агрессии Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов (более 46 млрд евро). Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 3 мая, по местному времени. Предполагается, что эта сумма будет погашена за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые продолжают начисляться проценты - в основном в странах Европы, уточняет агентство.

В Минфине США и Белом доме идею комментировать отказались. Однако министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила Bloomberg, что подобные обсуждения ведутся. "В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся "Группа семи", а не Соединенные Штаты в одиночку", - сообщила она.