Госдепартамент США резко осудил решение российских властей о внесении находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. "Назвав ранее "экстремистскими" связанные с Навальным организации, российские власти уже фактически криминализовали одно из оставшихся в стране независимых политических движений. Присвоение Навальному и его сторонникам статуса "террористов и экстремистов" отражает новый пик в процессе подавления независимого гражданского общества в России, заявил во вторник, 25 января, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

При этом он призвал Москву от лица Вашингтона "прекратить злоупотреблять статусом "экстремистов", присваивая его ненасильственным организациям, остановить репрессии в отношении господина Навального и его сторонников, уважать свои международные обязательства и гарантировать соблюдение прав человека и основных свобод".

"Российский народ, как и все люди, имеет право свободно говорить, создавать мирные организации для достижения общих целей, пользоваться религиозной свободой и добиваться, чтобы его голос был услышан в ходе свободных и справедливых выборов", - отметил Нед Прайс. Он добавил, что Навальный "был заключен в тюрьму по политически сфабрикованным основаниям" и США призывают к его немедленному и безоговорочному освобождению.

Преследование Навального и его сторонников в РФ

25 января имена Алексея Навального, а также восьми его сторонников, в том числе юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Вячеслава Гимади, члена отдела расследований команды Навального Георгия Албурова, оператора ФБК Павла Зеленского, бывшего сотрудника ФБК Руслан Шаведдинова, а также экс-координатора штабов Навального в Уфе, Томске и Архангельске, были внесены в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

На следующий день, 26 января, в базе разыскиваемых лиц МВД РФ появились имена брата Алексея Навального Олега и экс-координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. В обоих случаях не уточнялось, какая именно статья УК РФ стала основанием для розыска.