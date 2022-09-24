США никогда не признают территории Украины как что-либо иное, нежели часть Украины, заявил в пятницу, 23 сентября, президент США Джо Байден. Организованные Россией "референдумы" в оккупированных ею украинских регионах - частях Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - Байден назвал бутафорией и надуманным предлогом для аннексии, нарушающей международное право и Устав ООН.

По его словам, США, как и любая страна, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергнут сфабрикованные результаты этих "референдумов". Вместе с союзниками Вашингтон продолжит поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении его безопасности и отражению российской агрессии. Кроме того, США и их партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов, предупредил глава Белого дома.

Байден назвал угрозы Путина "безответственными"

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США назвал "безответственными" объявленную президентом России Владимиром Путиным мобилизацию россиян на войну против Украины и его угрозы применить ядерное оружие. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - сказал Байден, отметив, что России никто не угрожал, вопреки ее заявлениям об обратном.

По данным газеты The Washington Post, США на протяжении нескольких месяцев предупреждали Кремль о серьезных последствиях в случае применения Москвой ядерного оружия в Украине. В середине сентября Джо Байден в интервью телеканалу CBS призвал Путина отказаться от этой мысли. В то же время на вопрос журналиста, какой будет реакция США в случае такого шага, Байден ответил: "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".

Ранее США пытались сохранить связи с Россией

В начале сентября Джо Байден после долгих обсуждений о возможности признания России государством - спонсором терроризма, принял окончательное решение не вносить ее в перечень таких стран. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, внесение РФ в черный список, в котором находятся Иран, Куба, Северная Корея и Сирия, грозило бы задержками в экспорте продовольствия и перевозке товаров через Черное море. Россия в свою очередь заявляла, что признание ее государством - спонсором терроризма окончательно разорвет американо-российские связи.