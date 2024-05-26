США: Не ушедшие из РФ банки из ЕС могут попасть под санкции

США рассматривают возможность введения вторичных санкций против банков, которые продолжают свою деятельность в РФ. Об этом в пятницу, 25 мая, в беседе с журналистом агентства Reuters заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на полях встречи министров финансов стран "большой семерки" (G7), проходящей в коммуне Стреза на севере Италии.

На встрече отдельно затрагивался вопрос того, что такие кредитные организации как итальянская UniCredit и австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) продолжают вести бизнес в РФ, несмотря на неоднократные предупреждения европейских контролирующих органов. По словам Йеллен, Вашингтон может ввести вторичные санкции против организаций - но "если для этого будет причина", и в данный момент речи о подобном не идет. "Я думаю, что регулирующие органы (компаний RBI и UniCredit. - Ред.) посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают (в России. - Ред.)", - отметила министр.