США назвали "категорически ложными" заявления России о причастности Украины и Запада к атаке на "Крокус Сити Холл"

 
"Голос Америки"
Matthew Milleris
Matthew Milleris
ФОТО: AP / Scanpix

США вновь отвергли заявления российских официальных лиц о том, что за террористической атакой в Подмосковье на прошлой неделе стояли несколько стран.

"Думаю, очевидно, что эти утверждения категорически ложные. Думаю, правительство России знает, что эти утверждения категорически ложные", – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Украина не стояла за этими атаками, – продолжил он. – Великобритания не стояла за этими атаками. США не стояли за этими атаками".

Миллер напомнил, что США заранее предупреждали Россию о возможности таких атак, потому что хотели "предотвратить гибель россиян".

"Поэтому я бы сказал, что эти комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны и циничны, и это еще один пример того, как президент [России Владимир] Путин и его команда используют национальную трагедию, чтобы оправдать незаконную войну против Украины", – подчеркнул представитель Госдепартамента.

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"Голос Америки"
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