США готовят снабжение сектора Газа гумпомощью с воздуха

США готовятся начать снабжение гражданского населения сектора Газа гуманитарной помощью и продуктами питания с воздуха. Об этом объявил президент страны Джо Байден после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме в пятницу, 1 марта.

"Мы должны делать больше, и Соединенные Штаты будут делать больше", - цитирует главу американского государства информагентство AFP. По его данным, США готовятся приступят к операции уже в ближайшие дни. Некоторые другие страны, в частности Иордания и Франция, уже сбрасывали гуманитарные грузы в сектор Газа с воздуха, напоминает агентство Reuters.