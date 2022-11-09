Спецпомощник Байдена о вмешательстве РФ в выборы: все будут привлечены к ответственности

“Да, результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах все еще поступают. Но, судя по всему, у нас был свободный и честный избирательный процесс, и, как мы всегда делаем, когда речь идет о вмешательстве в наши выборы, мы очень бдительны. Господин Пригожин хорошо известен Соединенным Штатам, и он, и другие, кто пытался вмешаться в наши выборы, будут привлечены к ответственности. Но у нас нет никаких признаков того, что в ходе выборов были предприняты какие-либо значимые действия по вмешательству”, - сказал Берщински.

Напомним, близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин ранее формально признал свое вмешательство в выборы в США.

"Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой его компании "Конкорд" в понедельник, 7 ноября.