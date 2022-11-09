aA
Глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин хорошо известен США. И он и другие, кто пытался вмешаться в американские выборы, будут привлечены к ответственности. Но пока таких фактов на промежуточных выборах, которые состоялись 8 ноября, не зафиксировано. Об этом в эксклюзивном интервью Delfi сказал специальный помощник президента США и старший директор Совета нацбезопасности по вопросам демократии и прав человека Роберт Берщински.
Спецпомощник Байдена о вмешательстве РФ в выборы: все будут привлечены к ответственности
© AP / Scanpix

“Да, результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах все еще поступают. Но, судя по всему, у нас был свободный и честный избирательный процесс, и, как мы всегда делаем, когда речь идет о вмешательстве в наши выборы, мы очень бдительны. Господин Пригожин хорошо известен Соединенным Штатам, и он, и другие, кто пытался вмешаться в наши выборы, будут привлечены к ответственности. Но у нас нет никаких признаков того, что в ходе выборов были предприняты какие-либо значимые действия по вмешательству”, - сказал Берщински.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: литовский блогер Ричардас Савукинас, выборы в США и Галкин в Литве
Промежуточные выборы в США: появляются первые результаты. За какими штатами нужно следить

Напомним, близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин ранее формально признал свое вмешательство в выборы в США.

"Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой его компании "Конкорд" в понедельник, 7 ноября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

До конца недели жители Вильнюса получат первые в этом сезоне счета за отопление: чего ждать

Часть вильнюсцев до конца этой недели получит первые в...

Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада...

Русская улица, открытие таблички

Русский культурный центр в Литве - без помещения, предсказуемо, но будет жить

Центр русской культуры (Rusų kultūros centras) – первая в...

В Литве открывается новый банк  будет предоставлять кредиты бизнесу

В Литве открывается новый банк, ориентированный на...

Департамент культурного наследия выясняет историю выброшенных в контейнер книг XIX века

Каунасское отделение Департамента культурного...