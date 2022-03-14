Спасенная после удара по роддому в Мариуполе роженица скончалась вместе с ребенком

Скопировать ссылку Спасенная после удара по роддому в Мариуполе роженица скончалась вместе с ребенком

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Одна из беременных женщин, вынесенная 9 марта спасателями после удара российских войск по роддому и детской больнице в Мариуполе, скончалась от полученных ранений вместе с новорожденным. Об этом сообщает агентство AP.