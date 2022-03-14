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Одна из беременных женщин, вынесенная 9 марта спасателями после удара российских войск по роддому и детской больнице в Мариуполе, скончалась от полученных ранений вместе с новорожденным. Об этом сообщает агентство AP.
По словам хирурга Тимура Марина, у роженицы был раздроблен таз. После кесарева сечения ребенок не подавал признаков жизни. Более 30 минут реанимации матери также результатов не дали, передает DW.
Имя женщины агентство не называется.
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