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Одна из беременных женщин, вынесенная 9 марта спасателями после удара российских войск по роддому и детской больнице в Мариуполе, скончалась от полученных ранений вместе с новорожденным. Об этом сообщает агентство AP.
Iš Mariupolio ligoninės gelbėjama nėščioji
Iš Mariupolio ligoninės gelbėjama nėščioji
© AP / Scanpix

По словам хирурга Тимура Марина, у роженицы был раздроблен таз. После кесарева сечения ребенок не подавал признаков жизни. Более 30 минут реанимации матери также результатов не дали, передает DW.

Имя женщины агентство не называется.

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