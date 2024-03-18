Совет министров ЕС одобрил 5 млрд евро на военную помощь Украине

Также решили создать в рамках ЕФМ специальный Фонд помощи Украине.
Он позволит ЕС и дальше удовлетворять нарастающие потребности украинской армии путем предоставления летального и нелетального военного оборудования и обучения.
Усилия фонда направят на оказание большей и лучшей оперативной поддержки Украине, дополняя двусторонние усилия стран-членов ЕС и фокусируясь на увеличении совместных закупок у европейской и норвежской оборонных промышленностей, уточняет пресс-служба.
“ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия. С помощью этого фонда мы продолжим поддерживать Украину в защите от агрессивной войны России, чего бы это ни стоило, и так долго, как это необходимо", - отметил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
После сегодняшнего решения финансовый потолок Европейского фонда мира составит более чем 17 миллиардов евро на период 2021-2027 годов.