Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию "Хамас"

 
Deutsche Welle
Israelis inspect the rubble of a building a day after it was hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel, Sunday, Oct. 8, 2023. The militant Hamas rulers of the Gaza Strip carried out an unprecedented, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea, killing hundreds and taking captives. Palestinian health officials reported scores of deaths from Israeli airstrikes in Gaza. (AP Photo/Oded Balilty) XOB111
Israelis inspect the rubble of a building a day after it was hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Tel Aviv, Israel, Sunday, Oct. 8, 2023. The militant Hamas rulers of the Gaza Strip carried out an unprecedented, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea, killing hundreds and taking captives. Palestinian health officials reported scores of deaths from Israeli airstrikes in Gaza. (AP Photo/Oded Balilty) XOB111
ФОТО: AP / Scanpix

Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании не смог единогласно осудить исламское радикальное движение "Хамас". На заседании за закрытыми дверьми в воскресенье, членам Совбеза не удалось согласовать единое решение, сообщила 9 октября американская телекомпания CNN со ссылкой на дипломатов.

"Я не хочу вдаваться в подробности по поводу того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть целый ряд стран, которые осудили нападения боевиков "Хамас", - цитирует CNN слова заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда. При этом Вуд добавил, что, очевидно, не все государства были готовы осудить агрессию со стороны "Хамас".

По словам американского дипломата, США еще до начала заседания высшего органа ООН дали ясно понять, что они ожидают единогласного осуждения "Хамас". "Важно, чтобы мировое сообщество самым решительным образом осудило это неспровоцированное вторжение и террористические нападения и действия, которые произошли и продолжают происходить", - подчеркнул Роберт Вуд.

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