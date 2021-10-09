В результате инцидента никто не пострадал.

— Таких провокаций становится все больше и больше, — цитирует Анну Михальскую RMF24.

О стрельбе в районе границы с белорусской стороны сообщили и литовские пограничники. Около полуночи на территории Беларуси, у Швенченского района Литвы, были слышны три выстрела. Через час на этой же территории прогремел еще один выстрел. Сразу после полуночи, в ночь на пятницу, на территории Беларуси у Друскининского самоуправления Литвы были выпущены 7 сигнальных ракет.

Госпогранкомитет Беларуси, впрочем, опровергает заявление польских коллег. Там заявили, что за минувшие сутки оружие не применялось ни на одном участке границы.

Раннее Министр национальной обороны Польши Мариуш Каминский говорил, что польских военных пытаются провоцировать.

— Если белорусский солдат целится в нашего солдата из автомата, перезаряжая его, наш может подумать, что сейчас раздастся выстрел. Пока этого не случилось. […] В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделавший это белорусский солдат быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся каждый день.

В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси. Причина — "агрессивные действия" Минска

В МИД Польши 8 октября вызвали временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИДе Польши, Александра Чесновского вызвали «связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Республики Беларусь против Республики Польша». Как сообщается, поверенного в делах принял директор Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

На белорусско-польской границе сейчас напряженная ситуация. Здесь за последние сутки границу пытались пересечь 523 мигранта. Пограничники задержали 35 человек. Все они граждане Ирака. Остальные попытки незаконного пересечения границы были остановлены. С начала месяца польские пограничники задержали 159 мигрантов. Из них 138 — иракцы, сообщает пограничное ведомство Польши.