СМИ: в Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие

По информации британского издания, две эскадрильи F-35A уже развернуты и вскоре прибудут на арендованную США авиабазу Королевских ВВС Лейкенгит в Англии.

Как отмечается, это малозаметные самолеты, которые предназначены для осуществления тактических ядерных бомбардировок, а также способны проводить миссии класса "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.

Военные источники отмечают, что переброска 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, которые сейчас находятся на авиабазе, – это "значительный шаг", так как F-15 также способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

"Это более новый, более мощный самолет, который имеет большую дальность полета и скрытность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать их для точного сброса ядерных бомб", цитирует The Telegraph .

В Министерстве обороны и в ведомстве премьер-министра отказались комментировать, были или будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.