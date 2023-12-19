СМИ: в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания

В качестве примеров CIR указывает, что в обстрелах пострадали все 17 образовательных учреждений города, разрушены 9 из 11 муниципальных медучреждений, все пять церквей и три крупных супермаркета. Удары были нанесены по 25 из 26 многоэтажек.

Украинские населённые пункты в разных регионах страны вновь подверглись обстрелу этой ночью. Киев передаёт, что с российской стороны для атаки были запущены десятки беспилотников.

Тем временем, Вооружённые силы РФ продолжают попытки организовать наземное наступление на востоке Украины. Но прогресс носит ограниченный характер: ВСУ пока относительно хорошо вооружены и отражают атаки. Но поскольку Конгресс США по-прежнему блокирует помощь Украине, ситуация скоро может измениться.