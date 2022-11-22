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Служба безопасности Украины официально прокомментировала обыски в Киево-Печерской Лавре, заявив, что "контрразведывательные мероприятия" проходят в рамках работы по "противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине".
СМИ: СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру
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Согласно заявлению ведомства, целью мероприятий являются "недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира", проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; защита населения от провокаций и террористических актов".

СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят осмотр территории и помещений Лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, сообщает СБУ.

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