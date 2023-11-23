СМИ: освобождение израильских заложников отложено

Сделка Израиля с ХАМАС по обмену заложников отложена как минимум до пятницы. Об этом стало известно поздно вечером в среду.

Как сообщают СМИ, это связано с тем, что стороны, в том числе Катар, выступающий посредником в переговорах, не урегулировали детали соглашения.

Ранее стало известно, что Израиль согласился отпустить 150 содержащихся в тюрьмах женщин и подростков в обмен на 50 захваченных 7 октября заложников - женщин и детей.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сопровождаемый другими членами израильского руководства, попытался заверить общественность в том, что сделка была правильным решением.