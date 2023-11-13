СМИ: ноу-хау для украинских военных во Франции

В этом году Франция планирует обучить 7000 украинских солдат — некоторых в Польше, других на французских базах — в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине, которая стартовала год назад.

Первоначально в рамках миссии обучение должны были пройти 15 000 солдат, но в итоге эта цифра достигла уже 35 тысяч.

На днях французская армия предоставила информационным агентствам Associated Press и AFP доступ к своей тренировочной базе. Украинские пехотинцы прошли здесь четырехнедельный курс обучения и скоро вернутся на линию фронта.

Помимо базовой подготовки, инструкторы также передают специальные военные ноу-хау, например разминирование и нанесение ударов с воды на борту небольших катеров

По словам инструкторов, в данной группе только офицеры имели опыт службы на передовой.