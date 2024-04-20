Ситуация с паводками в РФ и Казахстане остается тяжелой

Как передает МЧС России, на реке Ишим были проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста, "продолжаются работы по увеличению высоты дамбы и возведению временных земляных насыпей".

В Кургане, по данным городской администрации, уровень воды в реке Тобол за 12 часов не изменился и составляет по-прежнему 1013 см. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Курганской области, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.