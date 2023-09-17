Сирия опять протестует. Угрожает ли Башару Асаду арабская осень?

«Башар, уходи! Сирия будет свободной», — выкрикивают лозунги люди в Эс-Сувейде. «Многая лета Сирии, и покончим с Башаром Асадом», — скандируют другие протестующие с друзскими флагами в руках.

Пока власти отвечают относительно сдержанно. Чье терпение лопнет раньше — у Асада или у протестующих, это и определит дальнейший ход протестной волны, считают наблюдатели.

Протестуют в основном в южной провинции Эс-Сувейда, где проживают друзы, хотя спорадические акции вспыхивали в Дамаске и Алеппо и алавитских городах Тартусе и Латакии. Вышли люди и в Дераа, где в 2011 году был эпицентр народного недовольства.

Свежие народные волнения вряд ли покончат с режимом — у протестующих нет ни сильного лидера, ни объединенного движения, а Башара Асада поддерживают его союзники Россия и Иран . Но растущее общественное негодование, особенно среди некогда лояльных сторонников, станет новой головной болью для правящей верхушки.

Сирия разрушена годами войны. 90% населения живет в нищете, и это консервативные оценки. 70%, по данным ООН , нуждаются в срочной гуманитарной помощи. И без того плачевную ситуацию ухудшило мощное землетрясение весной этого года. Любое ухудшение условий жизни ставит людей на грань голода.

На этот раз требования жестче, а действия — решительнее. На одном видео в соцсетях показано, как горит билборд с фотографией Асада, на другом слышно, как люди скандируют «Асада в отставку!».

Первые признаки недовольства стали проявляться еще в 2019 году, когда именно в Эс-Сувейде прошли редкие на тот момент демонстрации протеста.

Друзы не участвовали в демонстрациях 2011 года, город оставался в руках правительственных сил, а община друзов в целом сохраняла нейтралитет и лояльность режиму, не считая отказ отдавать детей на армейскую службу в правительственную армию. В обмен на это власти позволяли друзам относительную автономию.

Возглавившие нынешнюю протестную волну друзы — этническое меньшинство и до войны составляли меньше 3% населения (700 тыс. человек).

«Сирия не стойло. Мы не бараны», — написано на одном из плакатов.

Как недавно сказал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, «очень плохая экономическая ситуация стала еще хуже».

За последние три месяца сирийская лира резко обесценилась, потеряв 80% своей стоимости. Национальная валюта упала до рекордно низкого уровня в 15 500 сирийских лир за доллар. А зарплата некоторых мелких госслужащих не превышает 20 долларов. Для сравнения: три года назад за доллар на черном рынке давали 3500 лир, а 12 лет назад в начале войны — всего 47 лир.

Башар Асад и его сторонники винят во всем внешние силы и кивают на душащие страну американские санкции, действующие с июня 2020 года.

Новая волна протестов

Особенность новой протестной волны в том, что она затронула в основном тех, кто еще недавно если и не поддерживал правящий клан, то относился нейтрально. Прежде всего речь о религиозных меньшинствах — алавитах и друзах.

Асад — сам алавит, и он последовательно изображал себя как главного защитника религиозных меньшинств от радикальных исламистов.