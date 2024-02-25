Силы ПВО Украины сбили ночью 16 из 18 российских дронов

Украина в ночь на воскресенье, 25 февраля, вновь подверглась атаке беспилотников со стороны России. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили из районов Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму 18 дронов, 16 из них были уничтожены силами ПВО в Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В результате российской атаки беспилотниками Shahed-131/136 в Хмельницкой областизафиксировано повреждение объекта инфраструктуры, в Николаевской области обломки сбитого дрона повредили линию электропередач, из-за чего были обесточены пять населенных пунктов, сообщили местные власти.

Обстрелян спальный район Херсона

По информации ГСЧС Украины, ночью был обстрелян один из спальных районов Херсона: снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир.