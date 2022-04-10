"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", — цитирует слова Берлускони пресс-служба партии.
Как передает издание il Giornale, Берлускони также заявил, что в городе Буча Киевской области "были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность".
Итальянские медиа обращают внимание, что 85-тилетний миллиардер с начала вторжения России в Украину в своих выступлениях не упоминал имени Владимира Путина, хотя и говорил, что "обеспокоен эскалацией конфликта".
Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом, они регулярно посещали резиденции друг друга. После того как Путин в сентябре 2021 года по телефону поздравил его с днем рождением, Берлускони назвал Путина "последним выдающимся лидером на современной международной политической арене".
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