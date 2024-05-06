Швейцария пригласила папу Римского на конференцию о мире в Украине

В субботу она встретилась с папой Римским Франциском и, по её словам, среди обсуждавшихся вопросов была и война в Украине. На вопрос газеты о том, приедет ли папа на мирную конференцию в Швейцарии, Амхерд ответила: "Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".
Президент также подтвердила, что направила приглашения Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР - все эти страны, наряду с Россией, входят в группу БРИКС, представляя собой крупнейшие развивающиеся страны мира. По словам Амхерд, реакция из этих стран на приглашения была "позитивной". Пока, однако, нет официального подтверждения участия их представителей в конференции, которая пройдёт 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.
По словам Амхерд, она надеется на "широкое участие" в конференции, которая, по её словам, будет посвящена четырём основным темам - гуманитарным аспектам, ядерной безопасности, свободе судоходства и продовольственной безопасности. Все эти пункты входят в так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. "Ещё одним успехом было бы, если бы мы смогли конкретно подойти к мирному процессу", - сказала президент Швейцарии.
Всего Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций. Россия не приглашена, однако власти Швейцарии заявляют, что прогресс мирного процесса без участия Москвы невозможен, и на конференции должны быть в том числе обсуждены вопросы её привлечения к переговорам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что цель международной конференции о мире в Украине, которая пройдёт в Швейцарии - создать коалицию стран с общими подходами к мирному урегулированию. После этого возможно и привлечение к переговорам России.
Москва ранее заявляла, что не приняла бы участия во встрече в Швейцарии, даже если бы её пригласили. Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье вновь повторил, что Россия не готова обсуждать украинскую "формулу мира", один из главных пунктов который - вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.