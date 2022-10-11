Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал ее выплатить 2,63 млрд долларов бывшей структуре группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl, сообщило информагентство AFP вечером в понедельник, 10 октября.

В июле прошлого года Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил Yukos Capital компенсацию в размере 5 млрд долларов с учетом процентов и судебных издержек. Однако в августе Россия обвинила компанию в рассекречивании решения суда и, следовательно, в нарушении конфиденциальности разбирательства. Тем не менее Федеральный суд Швейцарии не принял во внимание этот аргумент и отклонил требование Москвы.

Судебное разбирательство по инициативе Yukos Capital

Судебное разбирательство началось в 2013 году по инициативе Yukos Capital. Компания требовала от России компенсации в размере 13 млрд долларов. Причиной стало банкротство и ликвидация ЮКОСа по решениям властей РФ. Из-за этого компания не смогла погасить займы, выданные Yukos Capital. Адресатами займов выступали предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаз" и "Самаранефтегаз". Однако по мнению российских властей, эти денежные средства были использованы в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

Разбирательства по делу ЮКОСа проходили не только в Европе. 14 апреля 2022 года федеральный суд американского столичного округа Колумбия отказался удовлетворить ходатайство России о приостановке дела, в рамках которого экс-акционеры ликвидированной компании пытаются взыскать с России $50 млрд. Москва настаивала на приостановке разбирательства до вынесения апелляционным судом Амстердама решения в рамках параллельного процесса по делу ЮКОСа.

Нефтяной концерн ЮКОС прекратил существование в начале 2000-х годов после того, как его бывший владелец Михаил Ходорковский был арестован, а большинство активов в результате сомнительного аукциона заполучил концерн "Роснефть". Ходорковский стал ярым критиком президента РФ Владимира Путина и провел десять лет в тюрьме, прежде чем был помилован и получил разрешение уехать за границу.